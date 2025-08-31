الأحد 31 أغسطس 2025
ضبط المتهمين بالاعتداء على شخص أمام مول تجاري بالجيزة

ضبط المتهمين بالاعتداء على صاحب محل في مول بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية، عن ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تعدى بعض الأشخاص بالضرب على أحد المواطنين أمام مول تجاري بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أن المجني عليه صاحب محل بالمول المشار إليه، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وقد أصيب باشتباه كسر في الجمجمة. 

وبسؤال أهليته قرروا أن مشاجرة نشبت بينه وبين بعض الأشخاص أثناء وجوده بمحل عمله، حيث اعتدوا عليه باستخدام عصي خشبية محدثين إصابته.

ضبط الجناة

نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم 7 أشخاص وسيدة، مقيمين بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وعُثر بحوزتهم على 3 عصي خشبية. 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرروا أن السيدة أثناء قيامها باستئجار فستان زفاف لابنتها من محل المجني عليه حدثت مشادة كلامية بينهما، استعانت على إثرها بباقي المتهمين الذين اعتدوا عليه بالضرب مستخدمين العصي، مما تسبب في إصابته.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

