ضبط سيدة بتهمة الاعتداء على عروسة بمصر القديمة

ألقت الأجهزة الأمنية ، القبض على سيدة متهمة بالاعتداء على عروسة في منطقة مصر القديمة وتشويه وجهها قبل أيام قليلة من زفافها، وذلك بعد أن وجّهت لها 41 غرزة في الوجه باستخدام شفرة حادة.

كثافات بشارعي رمسيس والتحرير، حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة

القبض على عاطل متهم بسرقة لوحة معدنية لسيارة ملاكي بالجيزة

كما جرى ضبط أسرة المتهمة وأسرة العروس المجني عليها، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة؛ للاستماع إلى أقوال الطرفين والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتعود تفاصيل الحادثة المأساوية إلى قيام المتهمة – مطلقة – بالاعتداء على عروسة طليقها، وتُدعى منصورة، مستخدمة أداة حادة (موس)، ما أسفر عن إصابتها بجروح قطعية عميقة وتشويه بملامح الوجه، استدعى تدخلًا جراحيًا عاجلًا بخياطة 41 غرزة.

وقد أثارت الواقعة حالة من الغضب والاستياء بين أهالي المنطقة، نظرًا لبشاعة الحادث وتوقيته الذي جاء قبل أيام من موعد زفاف المجني عليها. وتكثف أجهزة الأمن تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

