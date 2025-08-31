لص حقائب وأحذية المصلين في قبضة الأمن بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يسرق حقيبة وبعض الأحذية من داخل أحد المساجد بمحافظة الفيوم.

سرقة ضيوف الرحمن

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخص الظاهر بالفيديو، وتبين أن له معلومات جنائية.

سرقة حقائب وأحذية المصلين

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

