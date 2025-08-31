الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

لص حقائب وأحذية المصلين في قبضة الأمن بالفيوم

سقوط لص حقائب وأحذية
سقوط لص حقائب وأحذية المصلين من داخل مسجد بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يسرق حقيبة وبعض الأحذية من داخل أحد المساجد بمحافظة الفيوم.

سرقة ضيوف الرحمن

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط الشخص الظاهر بالفيديو، وتبين أن له معلومات جنائية. 

سرقة حقائب وأحذية المصلين 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائري اتجاه المريوطية

الأمن يكشف ملابسات فيديو تمثيلي لسائق "توك توك" يقود تحت تأثير المخدرات بالإسكندرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة من داخل مسجد الفيوم كشف ملابسات فيديو سرقة حقيبة وأحذية المصلين وزارة الداخلية

مواد متعلقة

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائري اتجاه المريوطية

الأمن يكشف ملابسات فيديو تمثيلي لسائق "توك توك" يقود تحت تأثير المخدرات بالإسكندرية

القبض على شاب تحرش بسيدة في شبرا الخيمة

الداخلية تكشف ملابسات اعتداء أشخاص على جارهم بالأسلحة النارية في قنا

ضبط شخصين بالقاهرة بتهمة ترويج أدوية مجهولة المصدر عبر الإنترنت

الداخلية توضح حقيقة مقطع فيديو سرقة بطاريات محول كهربائي

الأمن يكشف تفاصيل فيديو تعدي سائق على فتاة بإلقاء المياه والسب في الجيزة

ضبط 5 متهمين بالاعتداء على شاب ببني سويف بعد تداول فيديو

الأكثر قراءة

الضابط "شهبور" ينهي أسطورة "بلطجي كعبيش" في مواجهة الأسلحة البيضاء والبدلة الميري

بالأسماء، مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في انفجار خط غاز بالإسماعيلية

بعد توقف المفاوضات مع علي ماهر، من هو المدرب الأقرب لخلافة ريبيرو في الأهلي؟

توقف مفاجئ في مفاوضات الأهلي مع علي ماهر، تفاصيل

وفاة حفيدة محمد علي باشا، قصة رحيل جيدة هانم ابنة أسطورة القصر والصحراء في صمت

بالأرقام، فاتورة ريبيرو ومعاونيه في الأهلي بعد توجيه الشكر لهم

الأهلي يعلن رسميا توجيه الشكر لخوسيه ريبيرو وجهازه المعاون

معتزة عبد الصبور: عايشة في رعب وهترمي في الشارع مع كتب والدي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الصلاة بالمكياج؟ أمين الفتوى يجيب

من قصص القرآن الكريم، يونس بن متى مع أهل نينوى

أمين الفتوى: المطلقة تكون فى بيت الزوجية طوال فترة العدة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads