حوادث

بالأسماء، مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في انفجار خط غاز بالإسماعيلية

انفجار خط الغاز
انفجار خط الغاز

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم، حادثًا مأساويًا جراء انفجار خط غاز، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين بإصابات متفرقة.

 

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع الانفجار، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم السيطرة على الموقف وإغلاق مصدر التسريب.

مصرع طالب تحت عجلات سيارة بشارع جمال عبد الناصر في شبين الكوم بالمنوفية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول حول سرقة دراجة نارية بالإسكندرية

 

وأسفر الحادث عن إصابة كل من عبدالله سعد إبراهيم 30 عاما مصاب بكدمات وسحجات بالوجه،السيد يحيى فتحي 42 عاما اشتباه كسر بالساق اليسرى،محمد السيد محمد على 36 مصاب بحروق من الدرجة الثانية، وليد محمد أبو الوفا 30 عاما يقطع بكف اليد اليمني، محمد صالح عسران 42 كدمات بالوجه والزراعين، محمد أمل محمد 37 عاما كدمات بالاذنين،  أعلى الظهر، وحروق سطحية بأماكن متفرقة بالجسم ، بالإضافة إلى وفاة كل من محمد سعيد موسي العنوان السويس، محمد خميس حمزة 45 عاما .

 

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، بينما جرى إيداع جثامين الضحايا بثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

 

وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات وأسباب الانفجار، فيما تواصل الجهات المختصة أعمالها لتأمين الموقع ومنع أي تداعيات أخرى.

 

 

 

