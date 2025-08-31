الداخلية توضح حقيقة مقطع فيديو سرقة بطاريات محول كهربائي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو يتضمن سرقة بطاريات محول كهربائي.

ورصدت المتابعة الأمنية، ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصد مقطع فيديو يظهر قيام بعض الأشخاص بسرقة بطاريات من أحد محولات الكهرباء.

ملابسات الواقعة

بالفحص تبين أن المقطع قديم ويعود إلى عام 2021، حيث وقعت الحادثة في منطقة مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

وأوضحت التحريات أن مرتكبي الواقعة تم ضبطهم في حينه، واتُخذت حيالهم الإجراءات القانونية اللازمة.

تحذير من تداول الشائعات

أكدت الأجهزة الأمنية على أهمية تحري الدقة وعدم تداول مقاطع قديمة أو مغلوطة بشكل يثير البلبلة بين المواطنين، مع استمرارها في رصد ومتابعة ما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي للتعامل الفوري مع أي وقائع أو شائعات.

