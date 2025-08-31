ضبط شخصين بالقاهرة بتهمة ترويج أدوية مجهولة المصدر عبر الإنترنت

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط شخصين بالقاهرة تخصصا في ترويج الأدوية الطبية مجهولة المصدر عبر شبكة الإنترنت.

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين – مقيمين بمحافظة القاهرة – بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ترويج الأدوية الطبية مجهولة المصدر عبر شبكة الإنترنت، متخذين من إحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مقرًا لمزاولة نشاطهما.

الضبط والمضبوطات

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على 7789 عبوة أدوية طبية مجهولة المصدر.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 9 ملايين جنيه.

اعترافات المتهمين

بمواجهتهما اعترفا بممارسة النشاط الإجرامي على النحو الذي ورد بالتحريات.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

