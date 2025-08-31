إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائري اتجاه المريوطية

شهد الطريق الدائري، اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ميكروباص إثر الاصطدام بالرصيف أعلى محور المريوطية، ما أسفر عن إصابة 8 من مستقلى السيارة بإصابات متفرقة.

حادث انقلاب ميكروباص اتجاه المريوطية

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تعمل الأجهزة المرورية على رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق.

وتباشر الأجهزة الأمنية التحقيقات للوقوف على ملابسات وظروف الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.