مصرع طالب تحت عجلات سيارة بشارع جمال عبد الناصر في شبين الكوم بالمنوفية

شهدت مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، إثر اصطدام سيارة يقودها شاب به أثناء عبوره الطريق بشارع جمال عبد الناصر.

 

مصرع طالب تحت عجلات سيارة  بالمنوفية

وتلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم بوقوع حادث تصادم بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ.

الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول حول سرقة دراجة نارية بالإسكندرية

لص حقائب وأحذية المصلين في قبضة الأمن بالفيوم

وبالفحص، تبين أنه خلال عبور الطالب الطريق حاول قائد السيارة تفاديه، إلا أنه لم يتمكن، فاصطدم به، كما ارتطمت السيارة بلوحة إعلانية بالجزيرة الوسطى.

وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبين الكوم التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

