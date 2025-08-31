الأحد 31 أغسطس 2025
الأمن يكشف ملابسات فيديو تمثيلي لسائق "توك توك" يقود تحت تأثير المخدرات بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قائد مركبة "توك توك" يؤدي مشهدًا تمثيليًا يوحي بقيادته تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة، وذلك بمشاركة آخرين بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالفيديو، وتبين أنه عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، كما تم ضبط مركبة "التوك توك" المستخدمة في التصوير، والتي كانت بدون لوحات معدنية.

القبض على شاب تحرش بسيدة في شبرا الخيمة

الداخلية تكشف ملابسات اعتداء أشخاص على جارهم بالأسلحة النارية في قنا

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى أنه يعمل صانع محتوى على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأنه استعان في تصوير الفيديو بشقيقه (القائم بالتصوير) وصديقه مالك التوك توك، وكلاهما مقيمان بذات العنوان. وقد تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بالاشتراك في تصوير المقطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر الإنترنت.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

