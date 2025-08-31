الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء سيدة على عروس مصر القديمة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله فتاة تشكو من تعرضها للاعتداء بآلة حادة، نتج عنه إصابتها بجرح قطعي في الوجه.

غرام وانتقام

وبالفحص، تبين أن المجني عليها مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وقد اعتدت عليها إحدى السيدات باستخدام شفرة حادة، ما أسفر عن إصابتها بجروح بالوجه.

فيديو اعتداء سيدة على عروس مصر القديمة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وتبين أنها ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام. وبمواجهتها أقرت بارتكاب الجريمة، مبررة ذلك برغبة طليقها في الزواج من المجني عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

