1 سبتمبر، مجلس الدولة يتسلم أوراق تعيين دفعة جديدة

دعا مجلس الدولة برئاسة المستشار أسامة شلبي المعينين الجدد إلى الحضور لمقر ديوان عام مجلس الدولة بالدقي، قاعة الاجتماعات بالدور الرابع، الإثنين المقبل  في تمام الساعة الثامنة صباحًا، لاستيفاء إجراءات التعيين وتقديم المستندات المطلوبة، والتي تتضمن:

مستندات تعيين 219 مندوبا جديدا بمجلس الدولة 

 12 صورة شخصية حديثة مقاس 4×6 (زي رسمي وخلفية بيضاء).
 6 صور ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية ومحدثة (وجهان بحجمها الطبيعي).
 قرار إنهاء الخدمة أو الاستقالة من جهة العمل السابقة – إن وجدت.
 أصل شهادة الموقف من التجنيد للذكور.

يأتي ذلك في إطار التحضير لأداء اليمين القانونية أمام المستشار رئيس مجلس الدولة، تمهيدًا لاستلام العمل رسميًا.

وأعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة شلبي اليوم، عن بدء استكمال إجراءات تعيين الدفعة الجديدة من المندوبين المساعدين، وذلك عقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (447) لسنة 2025 بتعيين 219 مندوبًا مساعدًا بالمجلس من دفعتي 2020 و2021.

