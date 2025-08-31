الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول حول سرقة دراجة نارية بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو مصحوب بتعليق صوتي، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بسرقة دراجة نارية خاصة بأحد أصدقائه، مع الزعم بأن الواقعة حدثت مؤخرًا.

وبالفحص، تبين أن واقعة السرقة المشار إليها قديمة، وترجع لعام 2022 بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، حيث تم آنذاك ضبط مرتكب الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

فيديو متداول حول سرقة دراجة نارية بالإسكندرية

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على نشر الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية)، وبمواجهته اعترف بعلمه بأن الواقعة قديمة، لكنه تعمد نشر المقطع والتعليق عليه مدعيًا أنه حديث من أجل زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه على خلفية الادعاء الكاذب ونشر أخبار مضللة.

