مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

المخدرات المضبوطة

نجحت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط عدد من العناصر شديدة الخطورة المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، وذلك عقب استهداف عدة مناطق بمحافظات المنيا، أسيوط، وقنا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة لتمهيدها للترويج والاتجار.

ضبط سيدة بتهمة الاعتداء على عروسة بمصر القديمة

كثافات بشارعي رمسيس والتحرير، حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة

وعقب تقنين الإجراءات واستهداف البؤر الإجرامية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، أسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة – محكوم عليهم بالسجن والمؤبد في قضايا "قتل، شروع في قتل، مخدرات، سرقة بالإكراه، وسلاح ناري" – إلى جانب ضبط باقي المتهمين.

وتم العثور بحوزتهم على كميات ضخمة من المواد المخدرة تقدر بنحو 398 كيلو جرامًا متنوعة بين (حشيش – شابو – هيروين – هيدرو) بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأقراص المخدرة. 

كما تم ضبط بحوزتهم 84 قطعة سلاح ناري شملت (18 بندقية آلية – 37 بندقية خرطوش – 21 فرد خرطوش – 8 طبنجات).

وتقدّر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 59 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على جهات التحقيق.

