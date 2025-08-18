أخبار الحوادث اليوم: ضبط لص أحذية المصلين من مساجد الجيزة.. كواليس سقوط الراقصة دوسة في قبضة الأمن.. تطور قضائي بشأن المتهمين في قضية مطاردة فتيات الواحات

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تمكن رجال الشرطة بوزارة الداخلية من القبض على المتهم بسرقة أحذية المصلين بأحد المساجد بالجيزة ومعاونه الذى باع له المسروقات.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط الراقصة دوسة، بعد رصدها تقوم بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها بالرقص بملابس خادشة للحياء وإيحاءات جنسية منافية للآداب العامة.

كشفت وزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى غير متزن، وتبدو عليه آثار تعاطى المواد المخدرة بالقاهرة.



إحالة أوراق المتهم في قضية قتل شقيقته بسوهاج لمفتي الجمهورية

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، وبإجماع الآراء، إحالة أوراق المتهم "ع.ا" عاطل، إلى مفتي الجمهورية تمهيدًا للنظر في عقوبة الإعدام، مع تحديد جلسة 17 سبتمبر للنطق بالحكم. في الوقت نفسه، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم على شقيقه المتهم الثاني "ع.ا" طالب، لاتهامهما بقتل شقيقتهما "ز.ا" بدائرة مركز سوهاج.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا قيام شخصين بترويج المواد المخدرة بالقليوبية، وضبط مرتكبي الواقعة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخصان أحدهما يحمل سلاحًا أبيض، وبرفقتهما كلبان أثناء اعتدائهما على أحد المواطنين بالضرب في محافظة الإسكندرية.

أصيب 9 موظفين بوزارة العدل في تصادم سيارة سوزوكي بسور خرساني بطريق السويس بالقرب من الكارتة، وتم نقل المصابين لمستشفى الشروق لتلقي العلاج اللازم.

قررت محكمة جنح أكتوبر، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مطاردة فتيات طريق الواحات، لجلسة 1 سبتمبر المقبل.

كشف محامي المتهم الرابع “سائق أوبر المتهم في واقعة مطاردة الفتيات على طريق الواحات”، أن موكلها سائق أوبر ليس له أي علاقة بالواقعة، وأنه تصادف وجوده في مكان تواجد المجني عليهم، وأنه لم يكن على معرفة مسبقة بهم.

قررت نيابة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حبس"محمد ابراهيم" صاحب كافتيريا المتهم بالاعتداء على زوجة شقيقه بالضرب المبرح وسحلها على سلالم منزله، بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

