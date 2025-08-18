إحالة أوراق المتهم في قضية قتل شقيقته بسوهاج لمفتي الجمهورية

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، وبإجماع الآراء، إحالة أوراق المتهم "ع.ا" عاطل، إلى مفتي الجمهورية تمهيدًا للنظر في عقوبة الإعدام، مع تحديد جلسة 17 سبتمبر للنطق بالحكم. في الوقت نفسه، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم على شقيقه المتهم الثاني "ع.ا" طالب، لاتهامهما بقتل شقيقتهما "ز.ا" بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين، وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه، وأمانة سر محمد العربي.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بمقتل المجني عليها، والعثور على جثتها في المنزل، مسجاة على ظهرها وبحوالى حول رقبتها، وبها آثار خنق.

وكشفت التحريات أن المتهمين قررا "تأديب" المجني عليها، فتوجها إلى مسكنها وقاما بلف الحبل حول رقبتها وخنقها حتى الوفاة، ثم فرّا هاربين.

بعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، اللذين اعترفا بارتكاب الواقعة أمام رجال المباحث، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بإحالة أوراق المتهم الأول لمفتي الجمهورية.

