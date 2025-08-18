الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء باستخدام الكلاب وأسلحة بيضاء في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخصان أحدهما يحمل سلاحًا أبيض، وبرفقتهما كلبان أثناء اعتدائهما على أحد المواطنين بالضرب في محافظة الإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن التحريات تمكنت من تحديد هوية المجني عليه (أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية – مصاب بجرح قطعي باليد وعقر كلب).

وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 12 من الشهر الجاري، وأثناء سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، نشبت مشادة كلامية بينه والمتهمين بسبب نباح كلاب بحوزتهما، وعند معاتبته لهما اعتدى أحدهما عليه بسلاح أبيض، بينما أطلق الآخر الكلبين نحوه فتسببوا في إصابته.

عقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات في ضبط مرتكبي الواقعة (عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل)، وعُثر بحوزتهما على الكلبين والسلاح الأبيض المستخدمين في الاعتداء. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى تسليم الكلبين للجهات البيطرية المختصة.

