الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء باستخدام الكلاب وأسلحة بيضاء في الإسكندرية

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخصان أحدهما يحمل سلاحًا أبيض، وبرفقتهما كلبان أثناء اعتدائهما على أحد المواطنين بالضرب في محافظة الإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن التحريات تمكنت من تحديد هوية المجني عليه (أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية – مصاب بجرح قطعي باليد وعقر كلب). 

وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 12 من الشهر الجاري، وأثناء سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، نشبت مشادة كلامية بينه والمتهمين بسبب نباح كلاب بحوزتهما، وعند معاتبته لهما اعتدى أحدهما عليه بسلاح أبيض، بينما أطلق الآخر الكلبين نحوه فتسببوا في إصابته.

ضبط 10 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في حملات تموينية بالشرقية

ضبط 7 أطنان دواجن ولحوم مجهولة المصدر بالشرقية

عقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات في ضبط مرتكبي الواقعة (عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل)، وعُثر بحوزتهما على الكلبين والسلاح الأبيض المستخدمين في الاعتداء. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى تسليم الكلبين للجهات البيطرية المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعتداء بالإسكندرية كشف ملابسات فيديو هجوم بالكلاب قسم شرطة ثان الرمل وزارة الداخلية اخبار الحوادث الامن العام

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالعصى الخشبية في سيدي جابر بالإسكندرية

كشف ملابسات تداول فيديو لسيارة بدون لوحات بالشرقية

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالمقطم بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال

ضبط المتهمين في فيديو استعراض سيارات الميكروباص بالإسكندرية

الداخلية تضبط أكثر من 18 ألف كتاب خارجي مخالف بمكتبة غير مرخصة بالأزبكية

ضبط محتال انتحل صفة موظف خدمة عملاء واستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بالمنيا

الداخلية: ضبط عنصرين جنائيين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية

الداخلية: ضبط 97 ألف مخالفة مرورية و186 سائقًا يتعاطون المخدرات

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

بعد تصديق الرئيس، نص قانون تقنين وضع اليد

بالأسماء، قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

السيسي يجتمع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

السيسي يصدق على قانونين جديدين

بدء صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة الأسبوع المقبل

تكليفات رئاسية مهمة لمحافظ البنك المركزي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل شهر ربيع الأول وأهم مميزاته

تفسير رؤية سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بالأمان والاستقرار

ما حكم الضرب بالدف في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads