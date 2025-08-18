الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نجدة القاهرة تنقل سيدة للمستشفى بعد استغاثتها

قوات الشرطة
قوات الشرطة

استجابت  شرطة النجدة بالقاهرة لاستغاثة إحدى السيدات مقيمة بمنطقة الزيتون، بعد عدم تمكنها من التوجه إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

الداخلية تضبط لص أحذية المصلين من أحد المساجد بالجيزة

ضبط الراقصة دوسة بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء

وقد قامت الأجهزة الأمنية بنقل السيدة فورًا إلى المستشفى، حيث أشادت السيدة المبلغة بسرعة استجابة رجال الشرطة، وتقدمت لهم بالشكر والتقدير على جهودهم في تقديم المساعدة الفورية.

شرطة النجدة القاهرة نقل سيدة للمستشفى استغاثة مواطن الرعاية الطبية سرعة الاستجابة جهود الأمن اخبار الحوادث

