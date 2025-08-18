نجدة القاهرة تنقل سيدة للمستشفى بعد استغاثتها

استجابت شرطة النجدة بالقاهرة لاستغاثة إحدى السيدات مقيمة بمنطقة الزيتون، بعد عدم تمكنها من التوجه إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقد قامت الأجهزة الأمنية بنقل السيدة فورًا إلى المستشفى، حيث أشادت السيدة المبلغة بسرعة استجابة رجال الشرطة، وتقدمت لهم بالشكر والتقدير على جهودهم في تقديم المساعدة الفورية.

