قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

قرار جديد من النيابة
قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

قررت نيابة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حبس"محمد ابراهيم" صاحب كافتيريا المتهم بالاعتداء على زوجة شقيقه بالضرب المبرح وسحلها على سلالم منزله، بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

لجنة حماية الطفل تصل نيابة جنوب الشرقية للتحقيق في واقعة سحل سيدة الزقازيق

 إخلاء سبيل زوجة المتهم

كما قررت النيابة العامة إخلاء سبيل زوجة المتهم، والسيدة التي تعرضت أيضًا للاعتداء، بضمان محل إقامتهما، على أن يُعرض المتهم غدًا على قاضي المعارضات للنظر في أمر تجديد حبسه.

شاب يعتدي بالضرب المبرح على زوجة شقيقه بقرية هرية رزنة بالشرقية 

وأثارت واقعة اعتداء مروّعة بمحافظة الشرقية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، يوثق لحظة تعرض سيدة للضرب المبرح والسحل على سلالم منزلها بإحدى قرى مركز الزقازيق.

وخلال الفيديو، ظهرت السيدة وهي تطلق صرخات استغاثة وسط اعتداءات متكررة، في وقت حاول نجلها التدخل لحمايتها، إلا أنه لم يسلم من الاعتداء.

حجز المتهمين في الواقعة لحين ورود تحريات المباحث 

في المقابل، قررت النيابة العامة بالشرقية حجز طرفي الواقعة لحين ورود تحريات المباحث، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عن فيديو سحل سيدة الشرقية 

ورصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من شقيق زوجها بالاعتداء عليها وعلى أبنائها بالشرقية.

وبالفحص تبين عدم ورود  بلاغات في هذا الشأن، وبإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (مدرسة "مصابة بكدمات متفرقة"، طرف ثان: (شقيق زوج المجنى عليها وزوجته) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، وذلك لوجود خلافات عائلية بسبب لهو الأطفال، اعتدى على إثرها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب وإحداث إصابات بزوجة أخيه. 

