إصابة 9 موظفين بوزارة العدل في حادث تصادم على طريق السويس (صور)

أصيب 9 موظفين بوزارة العدل في تصادم سيارة سوزوكي بسور خرساني بطريق السويس بالقرب من الكارتة، وتم نقل المصابين لمستشفى الشروق لتلقي العلاج اللازم.

وكان بلاغ ورد من الأهالي بإصابة 9 موظفين بوزارة العدل خلال حادث تصادم وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية لموقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة.

وتم نقل المصابين لأقرب مستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.

