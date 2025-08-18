ضبط الراقصة دوسة بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط الراقصة دوسة، بعد رصدها تقوم بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها بالرقص بملابس خادشة للحياء وإيحاءات جنسية منافية للآداب العامة.

ضبط راقصة لنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل بكفر الشيخ

وأكدت التحريات أن المتهمة استهدفت زيادة نسب المشاهدات على صفحاتها وتحقيق أرباح مالية من نشر هذه المقاطع، حيث أسفرت متابعة نشاطها عن ضبطها بنطاق محافظة كفر الشيخ، وبحوزتها هاتف محمول، وعند فحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها المخالف للقانون.

نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء

وبمواجهتها اعترفت المتهمة بنشر مقاطع الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

