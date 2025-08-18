الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لجنة حماية الطفل تصل نيابة جنوب الشرقية للتحقيق في واقعة سحل سيدة الزقازيق

واقعة التعدي على
واقعة التعدي على سيدة الشرقية،فيتو

وصلت لجنة حماية الطفل والأمومة إلى مقر نيابة مركز الزقازيق محافظة الشرقية، اليوم، لسماع أقوال طرفي واقعة تعرض سيدة للضرب المبرح، والسحل على سلالم منزلها، بإحدى القرى التابعة لمركز الزقازيق.

احتجاز طرفي واقعة "سحل سيدة" بالشرقية لحين ورود تحريات المباحث

تداول مقطع فيديو يوثق الاعتداء

وتأتي الخطوة في إطار متابعة اللجنة للواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا، بعد تداول مقطع فيديو يوثق الاعتداء، حيث تواصل النيابة تحقيقاتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأثارت واقعة اعتداء مروّعة بمحافظة الشرقية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، يوثق لحظة تعرض سيدة للضرب المبرح والسحل على سلالم منزلها بإحدى قرى مركز الزقازيق.

 

المتهمين،فيتو
المتهمين،فيتو

وخلال الفيديو، ظهرت السيدة وهي تطلق صرخات استغاثة وسط اعتداءات متكررة، في وقت حاول نجلها التدخل لحمايتها، إلا أنه لم يسلم من الاعتداء.

حجز المتهمين في الواقعة لحين ورود تحريات المباحث 

في المقابل، قررت النيابة العامة بالشرقية حجز طرفي الواقعة لحين ورود تحريات المباحث، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عن فيديو سحل سيدة الشرقية 

ورصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من شقيق زوجها بالاعتداء عليها وعلى أبنائها بالشرقية.

وبالفحص تبين عدم ورود  بلاغات في هذا الشأن، وبإجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (مدرسة "مصابة بكدمات متفرقة"، طرف ثان: (شقيق زوج المجنى عليها وزوجته) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، وذلك لوجود خلافات عائلية بسبب لهو الأطفال، اعتدى على إثرها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب وإحداث إصابات بزوجة أخيه. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شاب يعتدي على زوجة شقيقه بالشرقية حوادث قضايا حوادث محافظة الشرقية العنف الأسرى اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

مصر وقطر: إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية السبيل الوحيد لتحقيق السلام

الغرف التجارية لـ مجلس الوزراء: تخفيض أسعار مستلزمات المدارس بنسبة 10 %

مصر وقطر ترفضان إعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة وأية محاولات للتهجير

مسلسل إذلال مرضى مستشفيات التأمين الصحي عرض مستمر.. انتظار بالأشهر لحجز مواعيد الكشف والأشعة.. رسوم مرتفعة وخدمات معدومة.. الأطباء «مش فاضيين» والصيدليات فارغة من الأدوية

الهلال الأحمر المصري يدفع بـ2300 طن مساعدات غذائية وطبية بقافلة «زاد العزة» الـ17 إلى غزة

الكرملين: بوتين ورئيس طاجيكستان ناقشا نتائج الاجتماع الروسي الأمريكي

مصر وقطر تؤكدان مواصلة الجهود للوقف الفوري لإطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات

خطوات الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

بعد تصديق الرئيس، نص قانون تقنين وضع اليد

بالأسماء، قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

السيسي يجتمع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

السيسي يصدق على قانونين جديدين

بدء صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة الأسبوع المقبل

تكليفات رئاسية مهمة لمحافظ البنك المركزي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل شهر ربيع الأول وأهم مميزاته

تفسير رؤية سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بالأمان والاستقرار

ما حكم الضرب بالدف في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads