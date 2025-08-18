الداخلية تضبط لص أحذية المصلين من أحد المساجد بالجيزة

تمكن رجال الشرطة بوزارة الداخلية من القبض على المتهم بسرقة أحذية المصلين بأحد المساجد بالجيزة ومعاونه الذى باع له المسروقات.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله بشأن تضرر الأهالي من سرقة أحذيتهم من داخل أحد المساجد بالجيزة، وتمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي حول الواقعة، إلا أنه تم تحديد وضبط المتهم (عاطل له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة.

وبمواجهته أقر بارتكاب السرقة، وأضاف المتهم أنه تصرف في المسروقات عن طريق البيع لشخص آخر (عاطل – مقيم بالجيزة)، والذي تم ضبطه أيضًا وبحوزته المسروقات المستولى عليها.

واتخذت الجهات الأمنية كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة لاستكمال التحقيقات.

