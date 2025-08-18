ضبط شخصين يقومان بترويج المخدرات فى القليوبية عقب تداول مقطع فيديو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا قيام شخصين بترويج المواد المخدرة بالقليوبية، وضبط مرتكبي الواقعة.

رصدت أجهزة الأمن مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا قيام شخصين بترويج المواد المخدرة بالقليوبية.



وبالفحص تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو، مقيمين بدائرة قسم شرطة الساحل، وعثر بحوزتهما على 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعى" – كمية لمخدر الحشيش – كمية من الأقراص المخدرة – 2 سلاح أبيض.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

