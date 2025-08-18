الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شخصين يقومان بترويج المخدرات فى القليوبية عقب تداول مقطع فيديو

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا قيام شخصين بترويج المواد المخدرة بالقليوبية، وضبط مرتكبي الواقعة.

   

رصدت أجهزة الأمن مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا قيام شخصين بترويج المواد المخدرة بالقليوبية. 
 

الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء باستخدام الكلاب وأسلحة بيضاء في الإسكندرية

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالعصى الخشبية في سيدي جابر بالإسكندرية

وبالفحص تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو، مقيمين بدائرة قسم شرطة الساحل، وعثر بحوزتهما على 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعى" – كمية لمخدر الحشيش – كمية من الأقراص المخدرة – 2 سلاح أبيض.

 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قسم شرطة الساحل قطاع مكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء باستخدام الكلاب وأسلحة بيضاء في الإسكندرية

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالعصى الخشبية في سيدي جابر بالإسكندرية

كشف ملابسات تداول فيديو لسيارة بدون لوحات بالشرقية

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالمقطم بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال

ضبط المتهمين في فيديو استعراض سيارات الميكروباص بالإسكندرية

الداخلية تضبط أكثر من 18 ألف كتاب خارجي مخالف بمكتبة غير مرخصة بالأزبكية

ضبط محتال انتحل صفة موظف خدمة عملاء واستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بالمنيا

الداخلية: ضبط عنصرين جنائيين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية

الأكثر قراءة

بعد تصديق الرئيس، نص قانون تقنين وضع اليد

بالأسماء، قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

حي الجمرك يكشف تفاصيل جديدة حول العقار المنهار في الإسكندرية

السيسي يصدق على قانونين جديدين

الدوري المصري، رابطة الأندية تكشف عن ملعب مباراة الأهلي وبيراميدز والزمالك ومودرن

القصة الكاملة لأزمة معيدة جامعة الأزهر بأسيوط وبيان ناري من عمداء الكليات

لاعب الزمالك يصدم جون إدوارد ويرفض تجديد عقده

السيطرة على حريق بإحدى عربات ترام الرمل بالإسكندرية

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البق في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

فضائل شهر ربيع الأول وأهم مميزاته

تفسير رؤية سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بالأمان والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية
ads