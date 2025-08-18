القبض على سائق سيارة تعاطى المخدرات أثناء القيادة في القاهرة

كشفت وزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى غير متزن، وتبدو عليه آثار تعاطى المواد المخدرة بالقاهرة.



وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها و سائق "الظاهر بمقطع الفيديو " يعمل بإحدى تطبيقات النقل الذكى – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة )، وبمواجهته اعترف بتعاطيه لمادة "البودر" المخدرة أثناء اصطحابه لأحد الأشخاص فى إحدى الرحلات بنطاق محافظة القاهرة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

