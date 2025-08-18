الإثنين 18 أغسطس 2025
الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالعصى الخشبية في سيدي جابر بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن منشور مدعوم بمقطع فيديو ظهر خلاله مشاجرة بين شخصين بحوزتهما عصي خشبية بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أطراف الواقعة.

وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة سيدي جابر  بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بين طرف أول (مالك محل – مقيم بدائرة القسم) وطرف ثانٍ (بائع متجول – مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة)، وذلك بسبب خلافات حول اعتراض مالك المحل على قيام الثاني بافتراش الطريق أمام محله، ما أدى إلى تطور الخلاف وتعدي الطرفين على بعضهما بالضرب باستخدام عصى خشبية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهما العصي المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

