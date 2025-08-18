محامي سائق أوبر المتهم في "مطاردة الواحات": ليس له علاقة وتصادف وجوده بموقع الحادث (فيديو)

كشف محامي المتهم الرابع “سائق أوبر المتهم في واقعة مطاردة الفتيات على طريق الواحات”، أن موكلها سائق أوبر ليس له أي علاقة بالواقعة، وأنه تصادف وجوده في مكان تواجد المجني عليهم، وأنه لم يكن على معرفة مسبقة بهم.

وأوضحت أمام محكمة جنح أكتوبر أن موكلها سائق الأوبر، كشف كل تلك التفاصيل في التحقيقات، وأكد أنه فوجئ بالحادث أمامه وليس له أي دخل فيه.

وطلب إبراهيم سعيد البسيوني، دفاع ضحيتي مطاردة طريق الواحات أمام هيئة المحكمة توقيع أقصى العقوبة على المتهمين لما سببوه من أذى لموكلتيه، متضامنا مع طلب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

كما طالب بالادعاء المدني بمبلغ مليون جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وكان عدد من الشباب طاردوا فتاتين بسياراتهم على طريق الواحات مما أدى إلى اصطدام سيارة الفتاتين بسيارة نقل كانت متوقفة على جانب الطريق مما تسبب في إصابة الفتاتين.

