ضبط 10 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في حملات تموينية بالشرقية

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أنه بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الصحة، والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تشكيل حملة مكبرة برئاسة المهندس عاطف عراقى

أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة المهندس عاطف عراقي رئيس جنوب الشرقية بمديرية التموين، بالاشتراك مع إدارتي الطب البيطرى بالزقازيق وبلبيس، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط (3 أطنان) دواجن أمهات داخل ثلاجة بالمنطقة الصناعية بلبيس طريق العاشر بدون فواتير أو أى مستندات ورقية تدل على مصدرها، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم (18430) جنح بلبيس ضد صاحب الثلاجة.

ضبط 4 أطنان ديك رومى

كما تم ضبط 4 أطنان ديك رومى داخل ثلاجة مجمدات بمنطقة جميعة مهندسين العرب لعدم وجود فواتير أو أى مستندات ورقية تدل على مصدرها، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم (18431) جنح بلبيس ضد صاحب الثلاجة.

ضبط 3 أطنان مايونيز داخل مخزن

وتم ضبط أطنان مايونيز داخل مخزن مواد غذائية بـ منطقة جميعة مهندسين العرب لعدم وجود فواتير أو أى مستندات ورقية تدل على مصدرها، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم (18432) جنح بلبيس ضد صاحب المخزن.

تحرير محاضر بمركز كفر صقر

كما قامت إدارة تموين كفر صقر برئاسة الدكتور إبراهيم سلام مدير الإدارة بشن حملة بدائرة الإدارة، وأسفرت عن تحرير محضر رقم 8861 جنح كفر صقر لحيازة 300 كجم أرز بدون فواتير دالة على مصدرها، وتحرير محضر رقم 8862 جنح كفر صقر لحيازة 500 علبة سجائر بإجمالي خمسون قاروصة بدون فواتير دالة على مصدرها.

