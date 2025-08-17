القبض على سائق سيارة نقل ثقيل أعاق حركة المرور أعلى الطريق الدائري بالقاهرة

ألقت أجهزة الأمن القبض سائق سيارة نقل ثقيل بعد سقوط حمولتها من الرمال أثناء سيرها على الطريق الدائري بالقاهرة، مما تسبب في عرقلة الحركة المرورية وتهديد حياة المارة. والتحفظ على سيارته.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن دون قصد مؤكدا أن كسرًا في الباب الخلفي للسيارة تسبب في تساقط الحمولة على الطريق.

وتحرر المحضر اللازم وجار عرضه على النيابة العامة.

ورصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله تناثر حمولة سيارة نقل ثقيل أثناء سيرها على الطريق الدائري بالقاهرة، مما شكّل خطرًا على سلامة المواطنين.



وأظهر مقطع الفيديو تساقط حمولة من الرمال من إحدى سيارات النقل الثقيل على الطريق، مما تسبب في عرقلة الحركة المرورية وتهديد حياة المارة.

وعلى الفور، بدأت أجهزة الأمن في إجراء التحريات اللازمة لتحديد المسؤول عن الواقعة.



من خلال التحريات، تم تحديد السيارة المتسببة في الواقعة، وتبيّن أن قائدها مقيم بمحافظة القليوبية.

وبعد تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السائق، كما تم ضبط السيارة.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى أن كسرًا في الباب الخلفي للسيارة تسبب في تساقط الحمولة على الطريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الإهمال المروري والحفاظ على أرواح المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.