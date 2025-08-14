الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على صاحب ورشة ألوميتال بتهمة حرق طالبا بـ"السبرتو" في الهرم

ضبط متهم بحرق طالب
ضبط متهم بحرق طالب في الهرم، فيتو

ألقت قوات مباحث الجيزة القبض على صاحب ورشة ألوميتال متهم، بحرق صبي يعمل لديه بدائرة قسم شرطة الهرم.

 وبمواجهته اعترف المتهم بارتكابه الواقعة لشكه في تورط المجني عليه بسرقة معدات من داخل الورشة التي يملكها ويعمل بها المجني عليه وأوضح أنه  سكب مادة "سبرتو" على أقدام المجني عليه ما تسبب له في حروق.
 

وتلقى رئيس قطاع غرب الجيزة، العميد عمرو حجازي إخطارًا من رئيس مباحث الهرم المقدم مصطفى الدكر، يفيد فيه بورود بلاغ من ربة منزل  لتضررها من “كريم.ب” صاحب ورشة ألوميتال لقيامه بحرق نجلها ما تسبب في إصابته بحروق من الدرجة الثانية.
وقالت المبلغة إن نجلها يبلغ من العمر 12 عامًا، (طالب) ويعمل بورشة ألوميتال لمعاونة الأسرة في مصاريف المنزل، وقام صاحب الورشة بسكب مادة "سبرتو "على أقدام نجلها وأشعل النار فيه بعد اكتشافه اختفاء معدات وأدوات من الورشة.


بعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
 

جهود أمنية مكثفة لكشف ملابسات مقتل طفل على يد والدته بالهرم

إجراء تحويل مروري بطريق الواحات بعد انقلاب سيارة وإصابة شخصين

اعتراف مستفز من البلوجر "ياسمين" أثناء التحقيقات وقرار جديد بحبسه في سجن الرجال

مقتل 5 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالقليوبية

على طريقة "اللي على راسه بطحة"، صورة مفاجأة تهز سارة خليفة أثناء التحقيقات معها

الحماية المدنية تتمكن من إخماد حريق شب بمسرح محمد صبحي

بيحصر عددهم، أحمد عبد العزيز يعتزم تحرير محاضر ضد المسيئين له على السوشيال ميديا

فيديوهات خادشة وانتحال صفة "أنثى"، حجز البلوجر "ياسمين" بسجن الرجال

القبض على التيك توكر هبة طارق بتهمة خدش الحياء العام

التحقيق في بلاغ مذيعة برنامج "النص الحلو" بقناة الحدث ضد أحد مستخدمي مواقع التواصل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباحث الجيزة قسم شرطة الهرم قطاع غرب الجيزة

الأكثر قراءة

سائق سيارة نقل ينهي حياة سيدة ويصيب محاميا وابنته أثناء فراره من الأهالي في الهرم

سيناريو خيالي، باريس سان جيرمان يهزم توتنهام ويتوج بطلا لكأس السوبر الأوروبي

حالة الطقس اليوم، اشتداد الموجة الحارة والقاهرة تسجل 44

هل دخلت مصر خط الفقر المائي؟، وزير الخارجية يكشف مفاجأة

الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

ريمونتادا مكتملة، تعادل قاتل بين باريس وتوتنهام في نهائي كأس السوبر الأوروبي

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

غلق جزئي لطريق كورنيش البحر بالإسكندرية لمدة 12 يوما

خدمات

المزيد

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

أسعار القصدير في البورصة العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم سماع نباح الكلب في المنام وعلاقته بالأزمات والمشكلات النفسية

موعد المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول 2025

المزيد
الجريدة الرسمية
ads