سائق سيارة نقل ينهي حياة سيدة ويصيب محاميا وابنته أثناء فراره من الأهالي في الهرم

لقيت سيدة مصرعها وأصيب محام ونجله أسفل عجلات سيارة ربع نقل اصطدمت بهم أثناء عبور المشاة بدائرة قسم شرطة الهرم، وتسبب فى إصابتهما بإصابات بالغة.

تلقى رئيس قطاع غرب الجيزة العميد عمرو حجازي، إخطارًا من رئيس مباحث الهرم المقدم مصطفى الدكر يفيد فيه بوجود حادث دهس ومتوفاة ومصابين بأحد الشوارع بدائرة القسم.



وعلى الفور انتقل المقدم مصطفى الدكر رئيس المباحث ومعاونه الرائد أحمد عبادة والقوة المرافقة لهما وتبين وفاة سيدة سودانية الجنسية بعدما دهسها سائق سيارة ربع نقل يسير بسرعة عالية وأثناء فراره طارده الأهالي فدهس محاميا وابنته مما تسبب في إصابتهما بكسور وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.



وتمكن الأهالي من الإمساك به بعد مطاردة سينمائية وتعدوا عليه وتم نقله للمستشفى واعترف بارتكاب الواقعة ومحاولته الهروب خشية تعدي الأهالي عليه.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.



