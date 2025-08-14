اقفي يا بت هموتك، الفيديو الكامل لمطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات والأمن يحدد هوية المتهمين

كشفت رنا، إحدى الفتيات المصابات في حادث طريق الواحات بمدينة أكتوبر، تفاصيل اللحظات التي سبقت الحادث، مؤكدة أنها تعرضت للمطاردة والتهديد بالقتل قبل اصطدام سيارتها بسيارة أخرى متوقفة على الطريق.

وقالت رنا: أنا وصحابي، بعد ما شربنا القهوة وخرجنا، لقيت 3 عربيات طالعين ورايا ومحاوطني”، مشيرة إلى أنها شعرت بتوتر وخوف شديدين، خاصة بعدما بدأ أحد المتهمين في تهديدها قائلًا: "اقفي يا بت اقفي هموتك"، واستمر في ملاحقتها وإلقاء أشياء على سيارتها حتى فقدت السيطرة واصطدمت بسيارة كانت متوقفة على الطريق.

وأضافت: "الناس خرجونا من العربية واحنا متبهدلين وهدومنا متقطعة بسبب الحادث، وأنا حصل لي ارتجاج في المخ وجروح في رجلي ودماغي، وصحبتي اتصابت زيي، أما صحبتنا التالتة فالحمد لله ما حصلهاش حاجة لأنها كانت راكبة ورا".



ووجهت رنا الشكر لمصور الفيديو الذي وثق الواقعة ولم يتركهن لحظة، مؤكدة: "فضل معانا طول اليوم، وعملنا محضر، ومش هنسيب حقنا، وعندنا ثقة في القضاء المصري".



ومن جانبها حددت أجهزة الأمن في الجيزة، اليوم الخميس، هوية المتهمين في واقعة مضايقة فتاة على طريق الواحات، والتي انتهت بحادث سيارة، بعد فحص مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت مصادر أمنية أن عناصر البحث الجنائي حددت بيانات السيارتين اللتين ظهرتا في المقطع وبدا أن بداخلهما مجموعة من الشباب، موضحة أن مأمورية أمنية متخصصة انطلقت لضبطهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فيما تواصل الأجهزة المختصة فحص باقي ملابسات الواقعة ومراجعة كاميرات المراقبة على الطريق.



وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة يفيد وقوع حادث مروري بطريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابة فتيات يستقلن السيارة.

وتبين من خلال الفحص والمعاينة والتحريات الأولية، أن سيارة تقودها فتاة وصديقاتها، تعرضن لمطاردة من جانب شباب يقودوا 3 سيارات ملاكي بطريق الواحات، في مدينة 6 أكتوبر، وتسبب مطاردتهم لسيارة الفتيات في اصطدامها بسيارة نقل، مما أسفر عن تهشم السيارة الملاكي الخاصة بالفتيات، وإصابتهن.

تم نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإزالة آثار الحادث، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف هوية المتهمين، وفحص مقطع فيديو رصد الواقعة، ويظهر فيه أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بسيارات المتهمين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.



