السيطرة على حريق عقار بمصر الجديدة

تمكنت قوات المطافي بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب في أحد العقارات بشارع خليل العروسي بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص أسباب الحريق عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد للوقوف على أسباب الحريق، بينما يقون رجال المباحث بفرض كردون أمني بمحيط الحادث لمنع امتداده للعقارات المجاورة.

وفريق بحث لجمع التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان لكشف ملابسات الحادث.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، بلاغًا يفيد باندلاع حريق بأحد العقارات بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

