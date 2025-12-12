كواليس جديدة في واقعة مقتل عروس المنوفية، تكشفها التحقيقات وشهود العيان

18 حجم الخط

شهدت قرية ميت بره التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تطورات جديدة في واقعة مقتل العروس كريمة ص. ع على يد زوجها بعد مرور أربعة أشهر فقط على الزواج، حيث كشف شهود عيان عن تفاصيل صادمة في الساعات الأخيرة قبل وفاتها.

حاولوا إفاقتها فى 4 ساعات

وفقًا للمعلومات الأولية، اعتدى الزوج على زوجته في فترة الظهيرة وبعد سقوطها أرضا ظن أنها فى حالة إغماء، حاول ووالدته إفاقتها حتى المغرب دون جدوى، ثم اضطر لحملها والنزول بها من الطابق الثالث حيث يسكنان، بعد 4 ساعات أو أكثر، ما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة انتهت بوفاتها هي وجنينها في الحال.

وأفادت شاهدة من الجيران بأنها فور رؤيتها للزوجة صرحت بأنها فارقت الحياة، ليرد الزوج المتهم قائلًا "يعني كده ماتت؟ طب أنا كده هموت نفسي… وأشق نفسي بسكينة"، في اعتراف غير مباشر بخطورة ما ارتكبه.

محاولات لطمس الحقيقة والتغطية على الجريمة

كما كشفت شهادات أخرى أن والدة الجاني وقفت أمام الجثة برفقة عدد من السيدات وحاولن الاتفاق على رواية للتغطية على الواقعة، حيث اقترحت إحداهن القول إن الضحية كريمة تناولت "برشامة منع حمل", بينما اعترضت أخرى مؤكدة أن المجني عليها حامل في شهرين، واقترحت سيدة ثالثة أن يتم الادعاء بأن "الضحية اتزحلقت"، وفي النهاية تم الاتفاق على ترويج رواية السقوط أرضًا.

وأوضحت المصادر أن والدة المتهم طلبت منه ارتداء ملابسه ومغادرة المنزل فور تأكدها من وفاة الزوجة، قائلة له "امشي وسيب البيت"، بدلًا من محاولة إسعاف المجني عليها.

تقرير الطب الشرعى المبدأى

وأكد تقرير الطب الشرعي المبدئي أن سبب الوفاة يرجع إلى وجود كدمات أسفل العينين وضربات قوية على الرأس تسببت في نزيف داخلي حاد أدى إلى الوفاة.

فيما أشارت المصادر إلى أن والدة الجاني لم تُنقل لأي مستشفى كما تردد على مواقع التواصل، وأن حالتها الصحية مستقرة وتواجدت في منزلها بشكل طبيعي عقب الحادث.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، مع فحص كامل للملابسات والتأكد من مدى وجود أي محاولات لطمس الحقيقة أو تضليل العدالة.

