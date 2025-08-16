بعد قرار النيابة، خروج عبد الرحمن خالد مصمم فيديو المتحف المصري الكبير من قسم شرطة الهرم

خرج عبد الرحمن خالد، مصمم الفيديو الترويجي للمتحف المصري الكبير، من قسم شرطة الهرم، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وذلك بعد تنازل وزارة السياحة عن البلاغ المقدم ضده.

وتم توقيع الكشف الجنائي عنه داخل القسم وتم خروجه فور التأكد من أنه غير مطلوب في أي جهة وليس عليه أي قضايا.



وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على “عبد الرحمن خالد” بتهمة نشر فيديو صنعه من خلال الذكاء الاصطناعي، يظهر خلاله عدد من الشخصيات الهامة في مجالات الفن وكرة القدم المصريين والعالميين، أثناء الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير.

بيان وزارة السياحة

وأكدت وزارة السياحة والآثار في وقت سابق، أن مقطع الفيديو القصير الذي تم تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر به عدد من الشخصيات البارزة في مجالي الفن وكرة القدم على المستويين المصري والعالمي، لا يمثل الإعلان الرسمي الخاص باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه يوم الأول من نوفمبر المقبل.

لم يتم إنتاجه من قبل الوزارة

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذا الفيديو لم يتم إنتاجه أو إخراجه من قبل الوزارة أو من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشريك الرسمي والمسؤول عن أعمال الترويج للحفل، وأن ما تم تداوله يُعد محتوى مزيفًا يُشكل انتهاكًا واضحًا لحقوق الملكية الفكرية وحقوق الأداء العلني.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الانتهاكات.

عبر القنوات الرسمية

وشددت الوزارة، على أنه لم يتم حتى الآن إصدار أية أفلام دعائية جديدة تتعلق بافتتاح المتحف المصري الكبير، وأن أي مواد أو أفلام دعائية رسمية سيتم نشرها حصرًا عبر القنوات الرسمية والمعتمدة، وهي؛ المنصات الرسمية لوزارة السياحة والآثار، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتحف والصفحات الرسمية للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمنصات الإعلامية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

