مدرسة قرآنية متفردة، دولة التلاوة يحتفي بصوت الشيخ محمود على البنا (فيديو)

احتفت الحلقة التاسعة من برنامج "دولة التلاوة" بالقارئ الكبير الشيخ محمود على البنا، صاحب الصوت الذي يفتح أبواب النور للأرواح ويجمع بين القوة الروحية والدقة القرآنية، وذلك بحضور نجله القارئ الشيخ أحمد محمود على البنا، ليشكل هذا الحدث فرصة لإعادة إبراز إرث واحد من أعظم القراء المصريين.

وزير الأوقاف يشيد بالشيخ محمود على البنا ويصف تلاوته بالمدرسة الفريدة

علق الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على أداء الشيخ محمود على البنا قائلًا إنه أحد أبرز شموس سماء برنامج "دولة التلاوة"، وأن تلاوته المتفردة أسعدت وأبهجت آذان وقلوب وعقول المصريين، مؤكدًا أن أسلوبه في التلاوة يشكل مدرسة فريدة لها أثر كبير على المستمعين، وأضاف أن التلاوة تحمل بعدًا روحانيًا ومعنويًا يضيء القلوب ويغذي الأرواح.

الأزهري: لدينا حنين لسماع تلاوة الشيخ محمود على البنا

وأضاف وزير الأوقاف خلال الحلقة، أن إعجابه وحنينه لسماع تلاوة الشيخ محمود على البنا كبيرة جدًا، وأن لها مكانة خاصة عنده، معربًا عن تقديره الكبير وإكباره لذكرى الشيخ، مؤكدًا أنه يشرفه، باسم وزارة الأوقاف وبرنامج "دولة التلاوة"، أن يرحب بالشيخ أحمد، نجل الشيخ، داخل الاستوديو، لإحياء ذكرى والده وإظهار استمرارية إرثه القرآني.

نبذة عن الشيخ محمود على البنا ومميزاته في التلاوة

يعد الشيخ محمود على البنا من أعظم قراء مصر في العصر الحديث، واشتهر بصوته العذب والقوي، وقدرته على التحكم الكامل في المقامات والمدود، وإيصال المعاني القرآنية بوضوح وإحساس صادق، كما امتازت تلاوته بالانسجام بين الصوت والحركة الروحية للنص، ما جعله نموذجًا لـ المدرسة القرآنية الأصيلة التي جمعت بين الإتقان الفني والبعد الروحي، وأثرى حياة المستمعين المصريين والعرب على حد سواء عبر أجيال متعاقبة.

