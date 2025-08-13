الخميس 14 أغسطس 2025
القبض على عاطل شرع في قتل صديقه بسلاح أبيض في الهرم

ضبط متهم قتل صديقه
ضبط متهم قتل صديقه في الهرم، فيتو

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من القبض علي عاطل شرع في قتل صديقه بدائرة قسم شرطة الهرم، واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة في مشاجرة نشبت بينه وبين المجني عليه حول اعتقاد المتهم أن المجني عليه يقوم  بالتصنت  عليه له أثناء التحدث في الهاتف. الأمر الذي دفعه لطعن المجني عليه بسلاح أبيض.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

 

وتلقى رئيس قطاع غرب الجيزة العميد عمرو حجازي إخطارًا من رئيس مباحث الهرم المقدم مصطفى الدكر، بورود بلاغ من أحد المستشفيات بوصول شاب سوداني مصاب بطـعـنات في الرقبة والصدر وحالته حرجة.


على الفور انتقل المقدم مصطفى الدكر رئيس المباحث ومعاونه الرائد أحمد عبادة والقوة المرافقة لهما وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المصاب وتم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة.

