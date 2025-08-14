الخميس 14 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس البلوجر "أم ملك وأحمد" 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس البلوجر المعروفة
حبس البلوجر المعروفة باسم أم ملك وأحمد 4 أيام، فيتو

قررت جهات التحقيق المختصة بمحافظة البحيرة حبس البلوجر المعروفة باسم أم ملك وأحمد 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها ببث محتوى مخالف للقيم والأخلاق العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتربح غير المشروع من خلاله.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على صانعة محتوى على التيك توك لاتهامها بالتعدي على القيم الأسرية.

 

وألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، القبض على صانعة المحتوى المعروفة باسم "أم ملك"، لوجود معلومات جنائية عنها، وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الخروج على القيم والمبادئ المجتمعية وإساءة استخدام هذه المنصات.

وجاء ذلك بعد ورود عدة بلاغات ضدها، حيث جرى تقنين الإجراءات وضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، موضحة أن نشر المقاطع كان بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

وكانت "أم ملك" تنشر محتوى يوثق روتين حياتها اليومية من داخل منزلها وغرفة نومها، كما ظهرت في مقطع فيديو وهي تستخدم أوراق نقدية من فئة 100 جنيه في لف المحشي، ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، وتعد هذه الواقعة الثانية من نوعها بمحافظة البحيرة، بعد أن تم القبض قبل أيام على البلوجر "نعمة أم إبراهيم" بمركز إدكو.
 

سائق سيارة نقل ينهي حياة سيدة ويصيب محاميا وابنته أثناء فراره من الأهالي في الهرم

القبض على صاحب ورشة ألوميتال بتهمة حرق طالبا بـ"السبرتو" في الهرم

القبض على عاطل شرع في قتل صديقه بسلاح أبيض في الهرم

جهود أمنية مكثفة لكشف ملابسات مقتل طفل على يد والدته بالهرم

إجراء تحويل مروري بطريق الواحات بعد انقلاب سيارة وإصابة شخصين

اعتراف مستفز من البلوجر "ياسمين" أثناء التحقيقات وقرار جديد بحبسه في سجن الرجال

مقتل 5 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالقليوبية

على طريقة "اللي على راسه بطحة"، صورة مفاجأة تهز سارة خليفة أثناء التحقيقات معها

الحماية المدنية تتمكن من إخماد حريق شب بمسرح محمد صبحي

بيحصر عددهم، أحمد عبد العزيز يعتزم تحرير محاضر ضد المسيئين له على السوشيال ميديا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوزارة الداخلية أم ملك وأحمد التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

سائق سيارة نقل ينهي حياة سيدة ويصيب محاميا وابنته أثناء فراره من الأهالي في الهرم

جات له غيبوبة سكر، وفاة أحد أقارب العروسين أثناء رقصه بقاعة الأفراح في قنا

حالة الطقس اليوم، اشتداد الموجة الحارة والقاهرة تسجل 44

سابقة تاريخية، أطفال فلسطين يسلمون ميداليات كأس السوبر الأوروبي

الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

غلق جزئي لطريق كورنيش البحر بالإسكندرية لمدة 12 يوما

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر الذهب اليوم، عيار 21 يسجل مستوى جديدا بنهاية التعاملات

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

أسعار القصدير في البورصة العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 14 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم سماع نباح الكلب في المنام وعلاقته بالأزمات والمشكلات النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads