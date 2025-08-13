جهود أمنية مكثفة لكشف ملابسات مقتل طفل على يد والدته بالهرم

تحقق الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في واقعة مقتل طفل على يد والدته بدائرة قسم شرطة الهرم، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب قيام الأم بقتل نجلها.

وذلك فور أن ألقت أجهزة البحث الجنائي القبض علي والدة المجني عليه التي اعترفت بقتل طفلها أثناء تأديبه بالضرب المبرح مستخدمة عصا أنهت حياته.



وتلقى المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغًا بمقتل طفل نتيجة الاعتداء عليه، وبإجراء التحريات تبين أن والدة الطفل اعتدت عليه بالضرب، بحجة تأديبه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

