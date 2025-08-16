السبت 16 أغسطس 2025
القبض على التيك توكر علاء الساحر بعد فيديو نشرته طليقته

البلوجر علاء الساحر،
البلوجر علاء الساحر، فيتو

ألقت قوات الأمن القبض التيك توكر علاء الساحر، بعد نشر طليقته، عبر حسابها على إنستجرام، عقب انفصالهما، مقطع فيديو يوثق واقعة اعتدائه على أحد الأشخاص واحتجازه داخل منزل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، بعد فحص مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرته طليقة البلوجر علاء الساحر، عبر حسابها على إنستجرام، عقب انفصالهما، يوثق واقعة اعتدائه على أحد الأشخاص واحتجازه داخل منزل، من تحديد هوية المجني عليه ومكان الواقعة، وتم ضبط  التيك توكر المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، إذ جرى تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

فيديو احتجاز البلوجر علاء الساحر لشخص وإجباره على الرقص

وكانت قد نشرت طليقة البلوجر علاء الساحر مقطع فيديو على حسابها الشخصي مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطع فيديو يوثق واقعة قيام طليقها باحتجاز شخص داخل المنزل شبه عار وعليه إصابات ظاهرية، واجباره على الرقص.

وكان الفيديو قد أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أظهر المتهم وهو يقوم بربط الشاب بحبل داخل المنزل والاعتداء عليه، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل.

