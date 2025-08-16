السبت 16 أغسطس 2025
حوادث

غدا، جلسة تجديد حبس المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات

حادث الواحات، فيتو

تنظر جهات التحقيق المختصة، غدا، جلسة تجديد حبس المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات وذلك لاتهامهم بإصابة الفتيات نتيجة مطاردتهم للضحايا وتعمدهم مضايقتهن.


وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق بـ أكتوبر، حبس المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بإصابة الفتيات نتيجة مطاردتهم للضحايا وتعمدهم مضايقتهن.

واستمعت نيابة أكتوبر لأقوال إحدى المصابات في حادث مطاردتهن من قبل 3 شباب بسيارتهم على طريق الواحات، وذلك بعد خروجهن من أحد الكافيهات بأكتوبر بغرض مضايقتهن، ما تسبب في اصطدام السيارة بأخرى، ونقل الفتيات للمستشفى.

 

التحريات تكشف تفاصيل مطاردة فتيات

التحريات الأولية كشفت أن الفتيات كن يتواجدن في أحد المقاهي بالحي الأول بـ6 أكتوبر، ولاحظن مضايقات من ثلاثة شبان، فقررن المغادرة. 

إلا أن الشبان لاحقوهن على الطريق، وبدأوا في التضييق عليهن، مع تهديدات صريحة من أحدهم: "اقفي يا بت.. اقفي وإلا هزعلك". 

ورغم محاولة السائقة، رنا إبراهيم، الإفلات منهم، إلا أنهم ضيقوا الخناق عليها حتى اصطدمت بسيارة النقل على يسار الطريق، ما تسبب في إصابتها باشتباه ارتجاج في المخ، وإصابة صديقتها التي كانت تجلس بجوارها بجروح كبيرة في الرأس نتيجة تطاير الزجاج، بينما نجت الفتاة الثالثة لجلوسها في المقعد الخلفي.

جرى نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما أكدت رنا أنهن حررن محضرا رسميا ولن يتنازلن عن حقهن، مؤكدة أنهن كن على بعد لحظات من الموت.

النيابة العامة تباشر التحقيق

باشرت النيابة العامة في أكتوبر التحقيق، واستعلمت عن الحالة الصحية للفتيات تمهيدًا لسماع أقوالهن، وأمرت بسرعة تحديد وضبط المتهمين وعرضهم على المجني عليهن، إلى جانب جمع وتفريغ كاميرات المراقبة على طريق الواحات لمواجهة المتهمين بالأدلة المصورة.

 

 

