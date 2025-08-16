منهم "أم جاسر والبيج ياسمين"، التحقيق في بلاغ ضد 10 بلوجرز بتهمة نشر فيديوهات منافية للآداب

بدأت جهات التحقيق، التحقيق في البلاغ رقم 1309569 ضد 10 من مشاهير تيك توك أبرزهم عمر فرج وأم جاسر والبيج ياسمين بتهمة نشر محتوى منافٍ للآداب.



وكان المحامي إيهاب المنصوري، تقدم ببلاغ لـ النائب العام، ضد عدد من صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، يتهمهم فيه بارتكاب أفعال مجرمة قانونًا، وبث محتويات مرئية وصوتية منافية للآداب والقيم المجتمعية.

وتضمن البلاغ أسماء كل من: لوشا، محمود أحمد شيبة، بيج ياسمين، أم خالد، مونلي، سلمى الرحالة، جاكسون، عمر فرج، محمد فرج الشهير بـ أم عمر، وأم جاسر.

وأشار البلاغ إلى أن المحتويات المنشورة عبر منصات تيك توك ويوتيوب وفيسبوك وإنستجرام تحمل إيحاءات جنسية، وأفعالًا تمس القيم الدينية، فضلًا عن إبراز مظاهر البلطجة والعنف، والسب والقذف العلني، إلى جانب أنشطة مالية مشبوهة وظهور علامات الثراء السريع، بما يستدعي التحري عن مصادر الأموال.



وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق شامل، وفحص الهواتف والأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمشكو في حقهم، وإجراء تحريات مالية موسعة عبر وحدة مكافحة غسل الأموال، مع إحالة النتائج إلى مصلحة الضرائب لفحص مصادر الدخل، وحجب الحسابات والقنوات التي تبث المحتوى محل الشكوى، والتحفظ على الأجهزة المستخدمة في إنتاجه، وإدراج الأسماء الواردة في البلاغ على قوائم المراقبة.

واستند البلاغ إلى مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون العقوبات المصري، وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.



