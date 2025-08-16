السبت 16 أغسطس 2025
منهم "أم جاسر والبيج ياسمين"، التحقيق في بلاغ ضد 10 بلوجرز بتهمة نشر فيديوهات منافية للآداب

بدأت جهات التحقيق، التحقيق في البلاغ رقم 1309569 ضد 10 من مشاهير تيك توك أبرزهم عمر فرج وأم جاسر والبيج ياسمين بتهمة نشر محتوى منافٍ للآداب.


وكان المحامي إيهاب المنصوري، تقدم ببلاغ لـ النائب العام، ضد عدد من صانعي المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، يتهمهم فيه بارتكاب أفعال مجرمة قانونًا، وبث محتويات مرئية وصوتية منافية للآداب والقيم المجتمعية.

وتضمن البلاغ أسماء كل من: لوشا، محمود أحمد شيبة، بيج ياسمين، أم خالد، مونلي، سلمى الرحالة، جاكسون، عمر فرج، محمد فرج الشهير بـ أم عمر، وأم جاسر.

وأشار البلاغ إلى أن المحتويات المنشورة عبر منصات تيك توك ويوتيوب وفيسبوك وإنستجرام تحمل إيحاءات جنسية، وأفعالًا تمس القيم الدينية، فضلًا عن إبراز مظاهر البلطجة والعنف، والسب والقذف العلني، إلى جانب أنشطة مالية مشبوهة وظهور علامات الثراء السريع، بما يستدعي التحري عن مصادر الأموال.


وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق شامل، وفحص الهواتف والأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمشكو في حقهم، وإجراء تحريات مالية موسعة عبر وحدة مكافحة غسل الأموال، مع إحالة النتائج إلى مصلحة الضرائب لفحص مصادر الدخل، وحجب الحسابات والقنوات التي تبث المحتوى محل الشكوى، والتحفظ على الأجهزة المستخدمة في إنتاجه، وإدراج الأسماء الواردة في البلاغ على قوائم المراقبة.

واستند البلاغ إلى مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون العقوبات المصري، وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
 

اقفي يا بت هموتك، الفيديو الكامل لمطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات والأمن يحدد هوية المتهمين

السيطرة على حريق عقار بمصر الجديدة

حبس البلوجر "أم ملك وأحمد" 4 أيام على ذمة التحقيقات

سائق سيارة نقل ينهي حياة سيدة ويصيب محاميا وابنته أثناء فراره من الأهالي في الهرم

القبض على صاحب ورشة ألوميتال بتهمة حرق طالبا بـ"السبرتو" في الهرم

القبض على عاطل شرع في قتل صديقه بسلاح أبيض في الهرم

جهود أمنية مكثفة لكشف ملابسات مقتل طفل على يد والدته بالهرم

إجراء تحويل مروري بطريق الواحات بعد انقلاب سيارة وإصابة شخصين

اعتراف مستفز من البلوجر "ياسمين" أثناء التحقيقات وقرار جديد بحبسه في سجن الرجال

مقتل 5 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالقليوبية

