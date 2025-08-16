مصرع طفل أسفل عجلات سيارة نقل أثناء لعب“الباتيناج” بأكتوبر

لقي طفل يبلغ من العمر 12 سنة مصرعه أسفل عجلات سيارة نقل، أثناء ممارسته رياضة الباتيناج بأحد شوارع بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع طفل فى حادث أكتوبر

تلقي المقدم محمد أشرف رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري، ووجود وفاة أعلى الطريق بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة " أحمد. ر" 12 سنة، مهشم الجسد ويرتدي في قدمه حذاء التزلج “الباتيناج”، وتم نقل الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء ممارسة الطفل رياضة “الباتيناج”، أمسك بجانب السيارة النقل لمجاراتها في السرعة، لكنه سقط أسفلها ودهسته ما أسفر عن وفاته فى الحال.



وتحفظ رجال المباحث على قائد السيارة، الذى أكد أنه لم ينتبه لوجود المتوفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.