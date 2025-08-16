السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس التيك توكرز فراولة وتفاحة بتهمة تشكيل شبكة منافية للآداب والاتجار في المخدرات

حبس التيك توكر فراولة
حبس التيك توكر فراولة وتفاحة، فيتو

أمرت جهات التحقيق في أكتوبر بحبس التيك توكرز فراولة وتفاحة بتهمة تشكيل شبكة منافية للآداب، وذلك بعد القبض عليهما بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام وتتنافى مع قيم المجتمع، 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 

 

وكشفت التحقيقات حول الواقعة، أن التيك توكرز فراولة وتفاحة كونا شبكة منافية للآداب مع أشخاص من دول عربية، والاتجار في المواد المخدرة. 

وأوضحت التحقيقات أن المتهمتين تتواصلان مع الزبائن هاتفيا، وتم الاتفاق على مبلغ 4 آلاف دولار في اليوم. 

وبفحص هواتفهما المحمولة وجدت رسائل ومحادثات تبين أن التيك توكرز فراولة وتفاحة تستقطبان شبابا يحملون جنسيات إحدى الدول العربية لارتكاب أعمال منافية للآداب مقابل مبلغ  4 آلاف دولار.

 

وبعد تقنين الإجراءات، ألقت القوات القبض على المتهمتين، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر "الآيس" وعدد من الأقراص المخدرة.

 

 وبمواجهتهما، أقرتا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب اعترافهما بنشر مقاطع الفيديو المثيرة للجدل بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من ورائها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التيك توكر فراولة وتفاحة التيك توكرز فراولة وتفاحة فراولة وتفاحة

مواد متعلقة

4 آلاف دولار في اليوم، تفاصيل اتهام توك توكر بإدارة شبكة منافية للآداب

الأكثر قراءة

غرق في رأس الحكمة، نقابة المهن التمثيلية تكشف سبب وفاة تيمور تيمور

ترتيب فرق الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية

وفاة مدير التصوير الشاب تيمور تيمور، ونقابة المهن التمثيلية تنعاه

الدوري المصري، الزمالك يسقط في فخ التعادل السلبي أمام المقاولون العرب

تقود تحت تأثير الخمر؛ القبض على فنانة عربية صدمت سيارة على محور 26 يوليو

مصدر أمنى يكشف ملابسات وفاة شخص داخل قسم شرطة بالجيزة بسبب التعذيب

أمطار رعدية على الجنوب وخفيفة في الشمال، حالة الطقس غدا الأحد

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

خدمات

المزيد

تراجع أسعار سيارات هيونداي الهايبرد في السوق المصرية خلال أغسطس

سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضيوف في المنام وعلاقته بشراء منزل جديد

هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟ أمين الفتوى يجيب

عاوزة ألبس الحجاب ولكني مترددة ماذا أفعل؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads