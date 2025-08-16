حبس التيك توكرز فراولة وتفاحة بتهمة تشكيل شبكة منافية للآداب والاتجار في المخدرات

أمرت جهات التحقيق في أكتوبر بحبس التيك توكرز فراولة وتفاحة بتهمة تشكيل شبكة منافية للآداب، وذلك بعد القبض عليهما بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام وتتنافى مع قيم المجتمع، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات حول الواقعة، أن التيك توكرز فراولة وتفاحة كونا شبكة منافية للآداب مع أشخاص من دول عربية، والاتجار في المواد المخدرة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمتين تتواصلان مع الزبائن هاتفيا، وتم الاتفاق على مبلغ 4 آلاف دولار في اليوم.

وبفحص هواتفهما المحمولة وجدت رسائل ومحادثات تبين أن التيك توكرز فراولة وتفاحة تستقطبان شبابا يحملون جنسيات إحدى الدول العربية لارتكاب أعمال منافية للآداب مقابل مبلغ 4 آلاف دولار.

وبعد تقنين الإجراءات، ألقت القوات القبض على المتهمتين، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر "الآيس" وعدد من الأقراص المخدرة.

وبمواجهتهما، أقرتا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب اعترافهما بنشر مقاطع الفيديو المثيرة للجدل بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من ورائها.

