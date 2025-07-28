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اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 28- 7- 2025

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

ننشر  أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بحركة التعاملات، اليوم الاثنين، بجميع الأعيرة.

سعر الذهب في السعودية

وفيما يلي ترصد “فيتو”  تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

401 ريالات للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

351 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

301 ريالات  للبيع.

الأسعار العالمية فى البورصة 

يأتي هذا الاستقرار في تداولات الذهب اليوم بعد انخفاض لثلاثة جلسات متتالية، وعلى المستوى الأسبوعي انخفض الذهب لأسبوعين متتاليين بعد أن تسبب اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من دعم شهية المخاطرة وكبح الطلب على الملاذ الآمن، وفق جولد بيليون.

مع بداية هذا الأسبوع وضعت الولايات المتحدة الأمريكي إطار اتفاق للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، حيث فرضت تعريفة جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، أي نصف المعدل الذي هدد به ترامب الاتحاد الأوروبي من قبل، مما أدى إلى تجنب حرب تجارية أوسع نطاقًا بين الحليفين اللذين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.

ومن المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين في ستوكهولم في وقت لاحق من اليوم لمعالجة الخلافات الاقتصادية طويلة الأمد، سعيًا لتمديد الهدنة التي حالت دون زيادة الرسوم الجمركية.

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