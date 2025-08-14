الخميس 14 أغسطس 2025
تعرف على أسعار ومواصفات سيارات رينو ميجان 2026

سيارة رينو
سيارة رينو

طرحت شركة رينو، سيارات موديلات 2026 في السوق المصري، وشمل الطرح موديلات رينو ميجانً موديل 2026 والتى يتم تقديمها عبر 3 فئات، ويساهم ذلك في تحسين مبيعات السيارات داخل السوق المصري وتراجع الأخري لوفرة السيارات وسد احتياجات المستهلكين.

أسعار سيارات رينو ميجان 2026

ونرصد في التقرير التالي أسعار ومواصفات سيارات رينو ميجان موديل 2026 خلال شهر أغسطس الجاري داخل السوق المصري وهي:

بصل سعر الفئة الأولى نحو  مليون و250 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية نحو مليون 350 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثالثة نحو مليون و450 ألف جنيه.

مواصفات سيارات رينو ميجان موديل 2026

حصلت سيارات رينو ميجان علي محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 115 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك.

أما النسخة الثانية حصلت علي  محرك سعة 1300 سي سي "تيربو" ينتج قوة 150 "حصان"، متصل بناقل حركة رياضي من 7 سرعات ثنائي التعشيق Dual Clutch.

