استقرار معدل التضخم في السعودية رغم ضغوط أسعار الغذاء

استقر معدل التضخم السنوي في السعودية عند 2.3% خلال شهر أبريل 2025، دون تغيير عن مستويات شهر مارس، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

معدل التضخم السنوي في السعودية

وجاء هذا الاستقرار رغم تسارع وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، فيما تباطأ نمو إيجارات السكن، التي تمثل نحو خمس سلة المؤشر، حيث ارتفعت الإيجارات بنسبة 8.1% على أساس سنوي، مقابل 8.2% في مارس، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ أكثر من عامين، بحسب وكالة بلومبرج.

كما ساهمت مجموعة النقل، ثالث أكبر مكون في المؤشر، في الحد من الضغوط التضخمية، بتأثير من أحد أهم بنودها الفرعية وهو مشتريات المركبات بعدما تسارع انخفاضه إلى 1.8% خلال أبريل، مقارنة بتراجع بنسبة 1.5% في الشهر السابق.

وسجلت أسعار الأغذية والمشروبات تسارع في وتيرة نموها خلال أبريل 2025 إلى 2.2%، مقارنة بـ 2.0% خلال شهر مارس الماضي.

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