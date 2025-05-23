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أخبار مصر

مجلس الوزراء يهنئ وزيرة البيئة بتعيينها أمينة لـ "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر"

الدكتورة ياسمين فؤاد،
الدكتورة ياسمين فؤاد، فيتو

هنأ مجلس الوزراء، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، عن تعيينها في منصب، الأمينة التنفيذية الجديدة لـ "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر".

الثقة الدولية في الخبرات المصرية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن تعيين الوزيرة في هذا المنصب الرفيع، يعكس الثقة الدولية في قدرة الخبرات المصرية على دعم جهود المنظمة الدولية في مجال التصدي للتحديات البيئية الذي يحظى بزخم عالمي، كما يُكلل كفاءة الوزيرة ومسيرتها الوطنية المُتميزة، متمنيًا لها التوفيق في مسؤوليات منصبها الجديد.


واعتبر الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاختيار دليل على تميز أداء وزيرات مصر في إدارة مختلف الملفات، وتحقيق نجاحات ذات صدى عالمي، بما يشير إلى مواصلة المرأة المصرية العظيمة في أداء دورها الفاعل كشريك رئيسي في بناء الوطن وتحقيق رفعته وتقدمه ورفع رايته. 

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وزيرة البيئة مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الأمين العام للأمم المتحدة

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