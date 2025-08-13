قرار جمهوري مهم بشأن البنك المركزي خلال أيام

الأربعاء 13 أغسطس 2025
يترقب القطاع المصرفي خلال الأيام المقبلة صدور قرار جمهوري بتعيين محافظ البنك المركزي حيث تنتهي مدة حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في 18 أغسطس الجاري.

تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر  القرار رقم ٣٤٣ لسنة ٢٠٢٤ بتجديد تكليف حسن السيد  حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام اعتبارًا من ١٨ أغسطس ٢٠٢٤.

قانون البنك المركزي

وجاء نص قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 343 لسنة 2024 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وعلى قراراي رئيس الجمهورية رقمي 367 لسنة 2022 و346 لسنة 2023 قرر (المادة الأولى) يجدد تكليف حسن السيد حسن عبد الله.. قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام اعتبارًا من 18 أغسطس 2024.

وتم التجديد لحسن عبد الله عام واحد فقط، فيما تبلغ مدة تعيين المحافظ 4 سنوات بعد موافقة البرلمان على التعيين من رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس السيسي قرر في أغسطس 2022 تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر.

بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي 

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، نوفمبر 2024 القرار رقم 521 لسنة 2024  بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، اعتبارًا من 27 نوفمبر 2024 ولمدة عام.

وتضمن التشكيل عضوية كل من: رامي أحمد عادل أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي، وطارق محمد بدوي الخولى، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد فريد صالح، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلي محمد علي فرماوي، خبيرًا تكنولوجيًا، ونجلاء أنور الأهوانى، خبيرًا اقتصاديًا، وشريف حسين كامل محمد، خبيرًا ماليًا، ومحمد عثمان إبراهيم الديب، خبيرًا مصرفيًا، وسميحة السيد فوزي خبيرًا اقتصاديًا، وعصام محمد عبدالهادي عامر، خبيرًا محاسبيًا وماليًا، وخالد إبراهيم صقر علي خبيرًا اقتصاديًا.
 

