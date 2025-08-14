يحدث عالميا، ارتفاع سعر الذهب والنفط بسبب تراجع الدولار وترقب لقمة ترامب وبوتين

سعر الذهب اليوم، ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس، مدعومًا بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل تزايد رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر المقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 3368.99 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 3417.80 دولار.

وجاءت هذه المكاسب بعدما أظهرت بيانات أمريكية ارتفاعًا طفيفًا في أسعار المستهلكين خلال يوليو، ما عزز توقعات المستثمرين بأن خفض الفائدة بات شبه مؤكد في اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 38.56 دولارًا للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1338.33 دولارًا، وصعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1136.70 دولارًا.

أسعار النفط

كما ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد موجة البيع التي شهدتها خلال الجلسة السابقة، قبل الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.43 في المئة إلى 65.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 00.57 بتوقيت جرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.37 في المئة إلى 62.89 دولار.

وسجل كل من العقدين أدنى مستوى له في شهرين أمس الأربعاء بعد مؤشرات تتعلق بالإمدادات صدرت عن الحكومة الأمريكية ووكالة الطاقة الدولية.

وهدد ترامب الأربعاء «بعواقب وخيمة» إذا لم يوافق بوتين على التوصل لسلام في أوكرانيا.

ولم يحدد ترامب ما هي هذه العواقب لكنه يحذر من عقوبات اقتصادية إذا لم يسفر اجتماع ألاسكا غدا الجمعة عن نتائج.

وقالت شركة «ريستاد إنرجي» في مذكرة للعملاء «لا تزال حالة عدم اليقين التي تكتنف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وروسيا تضيف علاوة مخاطر صعودية نظرا لأن مشتري النفط الروسي قد يواجهون المزيد من الضغوط الاقتصادية».

وتتلقى أسعار النفط دعما آخر من اقتراب توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في سبتمبر من المئة في المئة بعد ارتفاع التضخم الأمريكي بوتيرة متوسطة في يوليو. وقد يؤدي انخفاض معدلات الاقتراض إلى زيادة الطلب على النفط.

