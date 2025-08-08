الهند تخفض أسعار سيارتها "البيك تاتا" بالسوق المصري خلال شهر أغسطس

سيارات تاتا…استقبلت سيارات تاتا الهندية الصنع مطلع شهر أغسطس الجاري، بتراجع كبير في أسعار سيارتها النصف نقل داخل السوق المصري، وبلغت حجم التخفيضات نحو 25 ألف جنيه ومن المقرر تطبيقها بداية من الأسبوع المقبل داخل المعارض المحلية.

واخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية تاتا، الموزعين والتجار بأسعار سيارات تاتا خلال شهر أغسطس الجاري داخل الأسواق المحلية تقدم السيارة بضمان يمتد حتى 5 سنوات أو 150,000 كم أيهما أقرب ونرصدها في التقرير التالي وهي:-

أسعار سيارات تاتا داخل السوق المحلي

يصل سعر الفئة الوحيدة نحو 899.9 ألف جنيه بدلًا من 925 ألف جنيه.

مواصفات سيارات تاتا داخل السوق المصري

حصلت سيارات تاتا الهندية علي محرك 2200 سي سي ينتج قوة 150 "حصان" مع عزم أقصى للدروان 320 نيوتن متر.

وزودت سيارات تاتا البيك أب بنوافذ ومرايات كهربائية، وريموت كنترول، ونظام أمان متكامل ومنها عدد ووسادة هوائية، وفرامل ABS.

